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У Міноборони оцінили перспективу
виробництва Україною...

У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12

У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною...

Пропонуємо до обговорення:
У Міноборони оцінили перспективу подальшого виробництва власних дронів. Влада хоче залучати до цього процесу університети та підприємства.

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У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12

Вийдіть на біржу, щоб можна було купляти акції підприємств які виробляють ці дрони.
yiyode4540
 
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