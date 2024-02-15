У Міноборони оцінили перспективу подальшого виробництва власних дронів. Влада хоче залучати до цього процесу університети та підприємства.
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У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів
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Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12
У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною...
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Дивися повний текст
У Міноборони оцінили перспективу виробництва Україною власних дронів
Додано: Вів 14 тра, 2024 12:12
Вийдіть на біржу, щоб можна було купляти акції підприємств які виробляють ці дрони.
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