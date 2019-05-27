Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:А если по сути: - Ресурсы - 25-30 млн га лучшего в мире чернозема, месторождения марганца и жел. руды, каменного угля. Последнее - одно из 4-х подобных мест в мире (Эльзас-Лотарингия - Саар/район Великих озер/Провинция Хейлузцян). Вроде все. - Промышленность. Так называемый хай-тек уничтожен (вся продукция машиностроения/металлобработки/электронной/электротехнической промышленности) - около 500 млн. долларов в месяц. Потребительских товаров почти не производится (доля импорта в общей рознице почти 50%, продовольствия 20%, не продовольственных -70%) С/х -на плаву только растениеводство (в основном за счет кукурузы на импортном семенном материале), КРС и свиньи пратически исчезнут к концу следующего десятилетия.
Беря во внимание распределение ресурсов, существующую промышленность, сельское хозяйство и сегодняшние данные по госдолгу https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ по меньшей мере можно сделать вывод об абсолютно иррациональном использовании потенциала на протяжении многих лет в проекции развития страны.
Волгарь написав:..... Но самое плохое - все цифры в открытых данных, НО НИКОГО ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Проблемы не решаются, а только усуглубляются. И судя по персоналиям в новой администрации, никаких кардинальных планов хотя бы по стабилизации у нее тоже нет
Вы привели кучу цифр, но основное в Вашем посте в конце (то, что я процитировал). К названным Вами цифрам и сегодняшнему состоянию мы шли почти 30 лет именно потому, что никого из наших правителей это не интересует. О сегодняшних пока говорить рановато. Фактически никаких новых назначений и персоналий пока нет и быть не может. Посмотрим. Надеюсь на лучшее, а там видно будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.