Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Додано: Сер 12 чер, 2019 13:04

Волгарь А как ты думаешь, на какие бабки в СССР проводили индустриализацию?

Так я расскажу, за доллары, покупая технологии и нанимая зарубежных специалистов. Но для этого доллары нужно было купить за счет продажи украинского зерна в первой половине зо-х годов, но рынок зерна быстро упал (привет Голодомор) и стало понятно что на этом много не заработаешь. И начались времена расцвета ГУЛАГ-а, "Ежовщина". В тех лагерях на дальнем севере в основном занимались добычей золота, оловянных, урановых руд. Но в основном золота - следующий источник долларов для индустриализации. После 2-й мировой нужны были руки для восстановления разрушенного, потому в 40-вых ГУЛАГ новой рабсилой не слишком пополнялся. А начиная с середины 50-х нашли новый, более легкий и успешный источник долларов - продавать нефть, который успешно просуществовал до 80-х. Что потом стало на бездолларье мы все знаем.