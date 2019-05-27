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Коломойський виступив за
оголошення Україною дефолту —...

Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:16

  freeze написав:
  shapo написав:
  greghim написав: Что потом стало на бездолларье мы все знаем.


А за счет чего сейчас живет Украина?


В отличие от СССР, который как я понял делал индустриализацию за счет сырья, у нас вместо сырья выступают кредиты и заимствования. Только еще отличие - кредиты и долги есть, а индустриализации таки нет.

У нас сырьё - это люди
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 78910
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