Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —...

Додано: Чет 13 чер, 2019 09:55

greghim написав: Волгарь А как ты думаешь, на какие бабки в СССР проводили индустриализацию?

Так я расскажу, за доллары, покупая технологии и нанимая зарубежных специалистов. Но для этого доллары нужно было купить за счет продажи украинского зерна в первой половине зо-х годов, но рынок зерна быстро упал (привет Голодомор) и стало понятно что на этом много не заработаешь. И начались времена расцвета ГУЛАГ-а, "Ежовщина". В тех лагерях на дальнем севере в основном занимались добычей золота, оловянных, урановых руд. Но в основном золота - следующий источник долларов для индустриализации. После 2-й мировой нужны были руки для восстановления разрушенного, потому в 40-вых ГУЛАГ новой рабсилой не слишком пополнялся. А начиная с середины 50-х нашли новый, более легкий и успешный источник долларов - продавать нефть, который успешно просуществовал до 80-х. Что потом стало на бездолларье мы все знаем. А как ты думаешь, на какие бабки в СССР проводили индустриализацию?Так я расскажу, за доллары, покупая технологии и нанимая зарубежных специалистов. Но для этого доллары нужно было купить за счет продажи украинского зерна в первой половине зо-х годов, но рынок зерна быстро упал (привет Голодомор) и стало понятно что на этом много не заработаешь. И начались времена расцвета ГУЛАГ-а, "Ежовщина". В тех лагерях на дальнем севере в основном занимались добычей золота, оловянных, урановых руд. Но в основном золота - следующий источник долларов для индустриализации. После 2-й мировой нужны были руки для восстановления разрушенного, потому в 40-вых ГУЛАГ новой рабсилой не слишком пополнялся. А начиная с середины 50-х нашли новый, более легкий и успешный источник долларов - продавать нефть, который успешно просуществовал до 80-х. Что потом стало на бездолларье мы все знаем.

Прости, это ТЫ МНЕ будешь рассказывать? Да я с ТОБОЙ и ТАКИМИ КАК ТЫ....ТЫ понятия не имеешь о том, о чем пишешь. Весь экспорт зерна СССР в 20-х начала 30-х годов не превышал 300 млн. пудов в год (против 800 млн. - 1 млрд. довоенных). Товарность крестьянских хозяйств СССР была настолько низкой, что даже в хорошие времена (25-27-ой год) при сборах в 4,5 млрд. пудов не было уверенности в устойчивом снабжении хлебом городского населения (20% всего населения страны). Да и масштабы импорта оборудования в ТВОИХ представлениях в годы пятилеток сильно преувеличены - для СТЗ его закупили на 25 млн. червонных рублей, для ГАЗа -на 35, для Днепрогэса -менее, чем на 30 (т.е. 20-25 т золота в эквиваленте). Кстати вся добыча золота в предвоенном СССР не превышала никогда 150 т в год, самый удачный год Колымы (40-ой) -90 т в год (сейчас одна РФ добывает 300 т в год). А вот долги у СССР перед поставщиками оборудования с запада были огромные -1,5 млрд. червоных рублей на начало 34-го года (более 1200 т золота в эквиваленте). За счет этого в реале и шла индустриализация (которые погасили лишь к началу 40-х). И украинское зерно в этом процессе не сыграло вообще никакой роли. Чудовищный голод 33-го (в УССР вместо обычных 450 тыс. умерло более 1,8 млн. человек) был результатом не форсированного экспорта зерна (он-то как раз сократился до минимума), а абсолютно абсурдистской экономической политики советского руководства, фактически уничтожившего сельское хозяйство страны. Справедливости ради необходимо отметить, что голод в тот год был спутником не только УССР - вместо обычных 2,5 млн. смертей, их в СССР было зарегистрировано по всей стране аж 6 млн!, а около 1,5 млн. жителей Казахстана и Средней Азии сбежало от голода и коллективизации за границу.