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Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 вер, 2020 09:44
Все пять карт не стоят потраченного времени.
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swan forever
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Додано: Нед 20 вер, 2020 08:12
lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть?
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MASolomko
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:33
Tamagoch написав:
почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?
А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
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miltador
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:03
miltador написав: Tamagoch написав:
почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?
А-Банк в айбоксах без комісії поповнюється.
І КДВ і Уні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 вер, 2020 17:18
Подскажите, у какого-то из этих банков есть хороший интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
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stuermer01
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Додано: Чет 24 вер, 2020 06:20
stuermer01 написав:
...интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Конкорд банк такую возможность предоставить
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MASolomko
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:58
У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.
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KULANDALE
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:52
Цікаво було б ознайомитись з подібним матеріалом станом на січень 2021
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AleksD
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49
KULANDALE написав:
У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.
До 25% это у партнёров или по категориям?
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Igorenya
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