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Finance.ua: 5 цікавих
карток від невеликих банків

Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:44

Все пять карт не стоят потраченного времени.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:12

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:33

  Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?

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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:03

  miltador написав:
  Tamagoch написав:почему ни в одном обзоре карт нет параметра "стоимость и удобство пополнения наличными"? я например рассматриваю только те карты, в которые могу залить нал бесплатно... это Моно через "ibox" и Приват через свою сеть терминалов.... неужели нет больше вариантов?

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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:18

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Подскажите, у какого-то из этих банков есть хороший интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 06:20

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

  stuermer01 написав:...интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Конкорд банк такую возможность предоставить ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:21

  MASolomko написав:
  stuermer01 написав:...интернет-банкинг с возможностью бесплатно перевести с карты/счета гривну на другую карту или счет по IBAN?
Конкорд банк такую возможность предоставить ;)

але це кредитка, тільки у Глобуса дебітна Відсоточка, який інтернет-банк у Глобуса і чи можна без комісії переводити з Відсоточки на іншу картку/рахунок?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:58

У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:52

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Цікаво було б ознайомитись з подібним матеріалом станом на січень 2021
AleksD
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:49

  KULANDALE написав:У кредитной карты Юнекс банка еще в добавок есть Кешбек до 25% на траты с кредитных и личных средств.

До 25% это у партнёров или по категориям?
Igorenya
 
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