Продукти харчування і безалкогольні напої займають 48,4% у структурі грошових витрат українського домогосподарства.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 14:34
Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу.
Додано: Вів 28 тра, 2019 14:34
Домохозяйство это сколько человек? По коммуналке цифра очень маленькая.
Додано: Вів 28 тра, 2019 15:31
...если говорить за 4кв 2018р, то у моего "домохозяйства" из 2х взрослых и дочери-подростка на хавчик уходило в среднем 4500..4600грн, сейчас уже (первые 5 месяцев гда)- под 5800...6000грн стабильно (1/3 доходов семьи ).. чуть начинаешь зарабатывать больше, как цены хлопают тебя по плечу, и обгоняют как "лежачего"... :(
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