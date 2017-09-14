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Стало відомо, скільки
українці витрачають на їжу

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 14:34

Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу

Пропонуємо до обговорення:
Продукти харчування і безалкогольні напої займають 48,4% у структурі грошових витрат українського домогосподарства.

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R2
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Домохозяйство это сколько человек? По коммуналке цифра очень маленькая.
nalim
 
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М'ясні вироби в Україні не вживають?
mykhailohaiduk
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:30

4 тыс. 222 грн - не реальная цифра
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 15:31

...если говорить за 4кв 2018р, то у моего "домохозяйства" из 2х взрослых и дочери-подростка на хавчик уходило в среднем 4500..4600грн, сейчас уже (первые 5 месяцев гда)- под 5800...6000грн стабильно (1/3 доходов семьи ).. чуть начинаешь зарабатывать больше, как цены хлопают тебя по плечу, и обгоняют как "лежачего"... :(
maestro71
 
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