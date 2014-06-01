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развитие фондового рынка Украинская идея - развитие фондового рынка + Додати

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Додано: Чет 30 тра, 2019 13:28 Украинская идея - развитие фондового рынка Украинская идея – развитие фондовой биржи.

Доброта и деньги два понятия, которые идут рядом и очень близки. Мы с вами можем делиться опытом , знаниями и хитростями, как это было раньше, по доброте душевной. Только сейчас деньги и доброта стали общими в наших головах. Они всегда были общими, но их разделяли. В Советском союзе было стыдно быть богатым, раз ты богатый – ты непорядочный, раз ты любишь деньги – ты капиталист. Первый раз на инаугурации я услышал в речи нового президента о доброте и о деньгах как не о взаимоисключающих понятиях, а как о том, что может уживаться и сосуществовать и приносить пользу, как людям, так и стране. А теперь «Мы с вами Президенты и мы можем управлять и развивать страну..»

Раньше у всех хитрость была простая: я знаю, как заработать деньги, а ты не знаешь. Я тебе скажу, где я заработал, но не скажу, как. Эта философия возникла во времена информационной и законодательной блокады. Люди не знали ни как, ни где. Когда им говорили где, им не говорили как, и наоборот. Философия как стать богатым : оказаться в нужном месте в нужное время. В этом была вся хитрость. Все это было логично с советским мышлением. Но мы живем не в Советском Союзе, и оказывается, рынок существует уже 200, 300, 400, 500 лет, нет, рынок существует с Рождества Христова . Но только Совок нам изменил правила. И сказал: «Рынка нет», в то время, как в 20-е годы в Америке уже появились скидочные карты.

Любое сравнение страны и развитие рынка нас приведет к тому, что фондовая биржа - это первый и основной индикатор развития страны. Кто-то может возразить, и сказать, что на первом месте стоит законодательная база, а не рынок. Но все-таки рынок развивает законодательную базу, а не наоборот.

Многие факторы влияют на развитие страны. Кумовство, братство существовали во всех цивилизациях империях, республиках и странах. И только создание рынка развивало села, города, страны. Вам не надо иметь в зятьях собственника компании, чтобы зарабатывать на бирже. Мы можем взять любую развитую страну, и посмотреть, есть ли там рынок. Мы увидим, что именно развитие фондового рынка коррелируется развитием государства: чем сильнее государство, тем сильнее рынок. Но на самом деле наоборот: развитый рынок определяет развитое государство. И чем сильнее рынок, тем сильнее законы и гражданское общество. Именно фондовый рынок это первый индикатор для международных инвесторов , поэтому одна из стратегических программ развития Украины должна быть программа развития фондового рынка Украины в целом и для населения в частности.

зробимо це разом

#Make #Ukraine #Great gluschenko_art

Повідомлень: 2 З нами з: 18.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 тра, 2019 14:22 gluschenko_art написав: Украинская идея – развитие фондовой биржи.

Доброта и деньги два понятия, которые идут рядом и очень близки. Мы с вами можем делиться опытом , знаниями и хитростями, как это было раньше, по доброте душевной. Только сейчас деньги и доброта стали общими в наших головах. Они всегда были общими, но их разделяли. В Советском союзе было стыдно быть богатым, раз ты богатый – ты непорядочный, раз ты любишь деньги – ты капиталист. Первый раз на инаугурации я услышал в речи нового президента о доброте и о деньгах как не о взаимоисключающих понятиях, а как о том, что может уживаться и сосуществовать и приносить пользу, как людям, так и стране. А теперь «Мы с вами Президенты и мы можем управлять и развивать страну..»

Раньше у всех хитрость была простая: я знаю, как заработать деньги, а ты не знаешь. Я тебе скажу, где я заработал, но не скажу, как. Эта философия возникла во времена информационной и законодательной блокады. Люди не знали ни как, ни где. Когда им говорили где, им не говорили как, и наоборот. Философия как стать богатым : оказаться в нужном месте в нужное время. В этом была вся хитрость. Все это было логично с советским мышлением. Но мы живем не в Советском Союзе, и оказывается, рынок существует уже 200, 300, 400, 500 лет, нет, рынок существует с Рождества Христова . Но только Совок нам изменил правила. И сказал: «Рынка нет», в то время, как в 20-е годы в Америке уже появились скидочные карты.

Любое сравнение страны и развитие рынка нас приведет к тому, что фондовая биржа - это первый и основной индикатор развития страны. Кто-то может возразить, и сказать, что на первом месте стоит законодательная база, а не рынок. Но все-таки рынок развивает законодательную базу, а не наоборот.

Многие факторы влияют на развитие страны. Кумовство, братство существовали во всех цивилизациях империях, республиках и странах. И только создание рынка развивало села, города, страны. Вам не надо иметь в зятьях собственника компании, чтобы зарабатывать на бирже. Мы можем взять любую развитую страну, и посмотреть, есть ли там рынок. Мы увидим, что именно развитие фондового рынка коррелируется развитием государства: чем сильнее государство, тем сильнее рынок. Но на самом деле наоборот: развитый рынок определяет развитое государство. И чем сильнее рынок, тем сильнее законы и гражданское общество. Именно фондовый рынок это первый индикатор для международных инвесторов , поэтому одна из стратегических программ развития Украины должна быть программа развития фондового рынка Украины в целом и для населения в частности.

зробимо це разом

#Make #Ukraine #Great Украинская идея – развитие фондовой биржи.Доброта и деньги два понятия, которые идут рядом и очень близки. Мы с вами можем делиться опытом , знаниями и хитростями, как это было раньше, по доброте душевной. Только сейчас деньги и доброта стали общими в наших головах. Они всегда были общими, но их разделяли. В Советском союзе было стыдно быть богатым, раз ты богатый – ты непорядочный, раз ты любишь деньги – ты капиталист. Первый раз на инаугурации я услышал в речи нового президента о доброте и о деньгах как не о взаимоисключающих понятиях, а как о том, что может уживаться и сосуществовать и приносить пользу, как людям, так и стране. А теперь «Мы с вами Президенты и мы можем управлять и развивать страну..»Раньше у всех хитрость была простая: я знаю, как заработать деньги, а ты не знаешь. Я тебе скажу, где я заработал, но не скажу, как. Эта философия возникла во времена информационной и законодательной блокады. Люди не знали ни как, ни где. Когда им говорили где, им не говорили как, и наоборот. Философия как стать богатым : оказаться в нужном месте в нужное время. В этом была вся хитрость. Все это было логично с советским мышлением. Но мы живем не в Советском Союзе, и оказывается, рынок существует уже 200, 300, 400, 500 лет, нет, рынок существует с Рождества Христова . Но только Совок нам изменил правила. И сказал: «Рынка нет», в то время, как в 20-е годы в Америке уже появились скидочные карты.Любое сравнение страны и развитие рынка нас приведет к тому, что фондовая биржа - это первый и основной индикатор развития страны. Кто-то может возразить, и сказать, что на первом месте стоит законодательная база, а не рынок. Но все-таки рынок развивает законодательную базу, а не наоборот.Многие факторы влияют на развитие страны. Кумовство, братство существовали во всех цивилизациях империях, республиках и странах. И только создание рынка развивало села, города, страны. Вам не надо иметь в зятьях собственника компании, чтобы зарабатывать на бирже. Мы можем взять любую развитую страну, и посмотреть, есть ли там рынок. Мы увидим, что именно развитие фондового рынка коррелируется развитием государства: чем сильнее государство, тем сильнее рынок. Но на самом деле наоборот: развитый рынок определяет развитое государство. И чем сильнее рынок, тем сильнее законы и гражданское общество. Именно фондовый рынок это первый индикатор для международных инвесторов , поэтому одна из стратегических программ развития Украины должна быть программа развития фондового рынка Украины в целом и для населения в частности.зробимо це разом#Make #Ukraine #Great

Мудрено. Но ведь фондовый рынок как бы есть. И его годовой оборот вроде около 2 млрд. грн. Копейки, конечно. Но ведь для того, чтобы запустить рынок, на нем должны котироваться акции ПУБЛИЧНЫХ производственных или торговых компаний, приносящих прибыль и регулярно распределяющих дивиденды в размере хотя бы четверти этой прибыли. И доходность акций (хотя бы дивиденда к цене) должна быть не ниже банковского депозита или гособлигаций. Иначе на фондовый рынок капиталы не придут. Будет обеспечено это условие (плюс легкость работы с брокерским счетом/прозрачность/быстрый вывод с него денег) - будет и рынок. Мудрено. Но ведь фондовый рынок как бы есть. И его годовой оборот вроде около 2 млрд. грн. Копейки, конечно. Но ведь для того, чтобы запустить рынок, на нем должны котироваться акции ПУБЛИЧНЫХ производственных или торговых компаний, приносящих прибыль и регулярно распределяющих дивиденды в размере хотя бы четверти этой прибыли. И доходность акций (хотя бы дивиденда к цене) должна быть не ниже банковского депозита или гособлигаций. Иначе на фондовый рынок капиталы не придут. Будет обеспечено это условие (плюс легкость работы с брокерским счетом/прозрачность/быстрый вывод с него денег) - будет и рынок. Волгарь Повідомлень: 6573 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 675 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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