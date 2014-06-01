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Украинская идея - развитие фондового рынка
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:28
Украинская идея – развитие фондовой биржи.
Доброта и деньги два понятия, которые идут рядом и очень близки. Мы с вами можем делиться опытом , знаниями и хитростями, как это было раньше, по доброте душевной. Только сейчас деньги и доброта стали общими в наших головах. Они всегда были общими, но их разделяли. В Советском союзе было стыдно быть богатым, раз ты богатый – ты непорядочный, раз ты любишь деньги – ты капиталист. Первый раз на инаугурации я услышал в речи нового президента о доброте и о деньгах как не о взаимоисключающих понятиях, а как о том, что может уживаться и сосуществовать и приносить пользу, как людям, так и стране. А теперь «Мы с вами Президенты и мы можем управлять и развивать страну..»
Раньше у всех хитрость была простая: я знаю, как заработать деньги, а ты не знаешь. Я тебе скажу, где я заработал, но не скажу, как. Эта философия возникла во времена информационной и законодательной блокады. Люди не знали ни как, ни где. Когда им говорили где, им не говорили как, и наоборот. Философия как стать богатым : оказаться в нужном месте в нужное время. В этом была вся хитрость. Все это было логично с советским мышлением. Но мы живем не в Советском Союзе, и оказывается, рынок существует уже 200, 300, 400, 500 лет, нет, рынок существует с Рождества Христова . Но только Совок нам изменил правила. И сказал: «Рынка нет», в то время, как в 20-е годы в Америке уже появились скидочные карты.
Любое сравнение страны и развитие рынка нас приведет к тому, что фондовая биржа - это первый и основной индикатор развития страны. Кто-то может возразить, и сказать, что на первом месте стоит законодательная база, а не рынок. Но все-таки рынок развивает законодательную базу, а не наоборот.
Многие факторы влияют на развитие страны. Кумовство, братство существовали во всех цивилизациях империях, республиках и странах. И только создание рынка развивало села, города, страны. Вам не надо иметь в зятьях собственника компании, чтобы зарабатывать на бирже. Мы можем взять любую развитую страну, и посмотреть, есть ли там рынок. Мы увидим, что именно развитие фондового рынка коррелируется развитием государства: чем сильнее государство, тем сильнее рынок. Но на самом деле наоборот: развитый рынок определяет развитое государство. И чем сильнее рынок, тем сильнее законы и гражданское общество. Именно фондовый рынок это первый индикатор для международных инвесторов , поэтому одна из стратегических программ развития Украины должна быть программа развития фондового рынка Украины в целом и для населения в частности.
зробимо це разом
#Make #Ukraine #Great
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gluschenko_art
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Додано: Чет 30 тра, 2019 14:22
gluschenko_art написав:
Украинская идея – развитие фондовой биржи.
Доброта и деньги два понятия, которые идут рядом и очень близки. Мы с вами можем делиться опытом , знаниями и хитростями, как это было раньше, по доброте душевной. Только сейчас деньги и доброта стали общими в наших головах. Они всегда были общими, но их разделяли. В Советском союзе было стыдно быть богатым, раз ты богатый – ты непорядочный, раз ты любишь деньги – ты капиталист. Первый раз на инаугурации я услышал в речи нового президента о доброте и о деньгах как не о взаимоисключающих понятиях, а как о том, что может уживаться и сосуществовать и приносить пользу, как людям, так и стране. А теперь «Мы с вами Президенты и мы можем управлять и развивать страну..»
Раньше у всех хитрость была простая: я знаю, как заработать деньги, а ты не знаешь. Я тебе скажу, где я заработал, но не скажу, как. Эта философия возникла во времена информационной и законодательной блокады. Люди не знали ни как, ни где. Когда им говорили где, им не говорили как, и наоборот. Философия как стать богатым : оказаться в нужном месте в нужное время. В этом была вся хитрость. Все это было логично с советским мышлением. Но мы живем не в Советском Союзе, и оказывается, рынок существует уже 200, 300, 400, 500 лет, нет, рынок существует с Рождества Христова . Но только Совок нам изменил правила. И сказал: «Рынка нет», в то время, как в 20-е годы в Америке уже появились скидочные карты.
Любое сравнение страны и развитие рынка нас приведет к тому, что фондовая биржа - это первый и основной индикатор развития страны. Кто-то может возразить, и сказать, что на первом месте стоит законодательная база, а не рынок. Но все-таки рынок развивает законодательную базу, а не наоборот.
Многие факторы влияют на развитие страны. Кумовство, братство существовали во всех цивилизациях империях, республиках и странах. И только создание рынка развивало села, города, страны. Вам не надо иметь в зятьях собственника компании, чтобы зарабатывать на бирже. Мы можем взять любую развитую страну, и посмотреть, есть ли там рынок. Мы увидим, что именно развитие фондового рынка коррелируется развитием государства: чем сильнее государство, тем сильнее рынок. Но на самом деле наоборот: развитый рынок определяет развитое государство. И чем сильнее рынок, тем сильнее законы и гражданское общество. Именно фондовый рынок это первый индикатор для международных инвесторов , поэтому одна из стратегических программ развития Украины должна быть программа развития фондового рынка Украины в целом и для населения в частности.
зробимо це разом
#Make #Ukraine #Great
Мудрено. Но ведь фондовый рынок как бы есть. И его годовой оборот вроде около 2 млрд. грн. Копейки, конечно. Но ведь для того, чтобы запустить рынок, на нем должны котироваться акции ПУБЛИЧНЫХ производственных или торговых компаний, приносящих прибыль и регулярно распределяющих дивиденды в размере хотя бы четверти этой прибыли. И доходность акций (хотя бы дивиденда к цене) должна быть не ниже банковского депозита или гособлигаций. Иначе на фондовый рынок капиталы не придут. Будет обеспечено это условие (плюс легкость работы с брокерским счетом/прозрачность/быстрый вывод с него денег) - будет и рынок.
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Волгарь
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