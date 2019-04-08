RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири зручні способи передати
показники лічильників для...

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...

Пропонуємо до обговорення:
Киянам нагадали прості правила розрахунку за комунальні послуги.

Дивися повний текст Чотири зручні способи передати показники лічильників для киян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89113
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 06:07

совет про визит в ближайший ЦКС насмешил - такие советы могут давать только люди, которые там не разу не были. да и сервисом это назвать трудно - каменный век...
Vagabondo
 
Повідомлень: 20
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які способи тимчасового ввезення авто залишились... 1, 2
R2 » Сер 29 тра, 2019 13:58
11 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 13:55
dost1980
За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів,...
R2 » Чет 25 кві, 2019 13:37
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 13:38
max_us_ua
У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки
R2 » Пон 08 кві, 2019 18:54
7 658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 14:55
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (498)
03.06.2019 08:21
Альфа-Банк (71650)
03.06.2019 08:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.