RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири зручні способи передати
показники лічильників для...

Чотири зручні способи передати показники лічильників для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:10

Re: Чотири зручні способи передати показники лічильників для

Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.
murik_777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:31

  murik_777 написав:Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.


Заталкивая в банкомат купюры без сдачи?
shapo
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:54

Карта ощадбанка

Карта для соцвыплат она в обслуживании платная ? Мне сказали каждый месяц 20 гривен снимают
choca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 09.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:01

как легко передать показания Киевгазу и какая проблема с водоканалом.Дайте номер какого-нибудь мобильного оператора
finuser510
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не враховували показники лічильників: НКРЕКП оштрафувала...
R2 » Вів 15 лют, 2022 16:46
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 16:46
grigory_ustimenko
5 способів передачі показань лічильників (інфографіка)
R2 » Чет 13 січ, 2022 21:12
1 234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 21:58
GALeon
Економічні показники України та Казахстану на 2022 рік...
R2 » Чет 13 січ, 2022 19:39
1 402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 21:23
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (266)
28.04.2022 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.