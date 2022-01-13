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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:10
Re: Чотири зручні способи передати показники лічильників для
Я пишу не про ощад24, а про терминал ощад банка и карту киевлянина. Так же уже больше года оплачивала без комиссии с карты для социальных выплат, которая оформлена в Ощадбанк. Так что вот уже два варианта без подводных камней оплатить без комиссии.
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:31
Заталкивая в банкомат купюры без сдачи?
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:54
Карта ощадбанка
Карта для соцвыплат она в обслуживании платная ? Мне сказали каждый месяц 20 гривен снимают
Додано: Чет 28 кві, 2022 09:01
как легко передать показания Киевгазу и какая проблема с водоканалом.Дайте номер какого-нибудь мобильного оператора
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