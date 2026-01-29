ИСЛАМАБАД, 18 мая (Reuters) - Пакистан направил в Саудовскую Аравию 8000 военнослужащих, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в рамках соглашения о взаимной обороне , активизируя военное сотрудничество с Эр-Риядом, в то время как Исламабад выступает в качестве главного посредника в войне с Ираном .

Развертывание войск, масштабы которого впервые освещаются здесь, было подтверждено тремя сотрудниками служб безопасности и двумя правительственными источниками, которые охарактеризовали его как значительные, боеспособные силы, предназначенные для поддержки вооруженных сил Саудовской Аравии в случае дальнейших нападений на королевство.

Военное и внешнеполитическое ведомства Пакистана, а также пресс-служба правительства Саудовской Аравии не ответили на запросы о комментариях по поводу развертывания войск.

.........Согласно источникам, Пакистан направил в Саудовскую Аравию в начале апреля полную эскадрилью из примерно 16 самолетов, в основном истребителей JF-17, разработанных совместно с Китаем. Двое сотрудников службы безопасности сообщили, что Пакистан также направил две эскадрильи беспилотников.

Все пять источников сообщили, что в состав контингента входят около 8000 военнослужащих, с обещанием направить больше, если потребуется, а также китайская система ПВО HQ-9.

По их словам, оборудованием управляют пакистанские специалисты, а финансирование осуществляется Саудовской Аравией.