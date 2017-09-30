Изменения в налоговый кодекс Украины. >100евро - расстрел
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Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.
Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:
Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.
Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.
С уважением, Команда Meest-America.
ЗЕ реформа!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:Изменения в налоговый кодекс Украины
Уважаемые клиенты.
Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.
Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:
Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.
Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.
С уважением, Команда Meest-America.
ЗЕ реформа!
Этот Закон принят еще в прошлом году,причём тут Зе-реформа?
proftpd66 написав:Изменения в налоговый кодекс Украины
Уважаемые клиенты.
Напоминаем, с 1 июля 2019 вступят в силу новые изменения в налоговый кодекс Украины, которые вводят новые условия налогообложения международных посылок.
Согласно новым правилам для получения международных почтовых посылок без налогообложения необходимо соблюсти требования:
Для физических лиц - стоимость товаров в каждой посылке не должна превышать эквивалент 100 евро.
Ранее, лимит стоимости посылок для физических лиц оставался в эквиваленте 150 евро, а 1 июля 2019 уменьшается на треть. Эти изменения автоматически будут применены ко всем посылкам которые зайдут на таможенную территорию Украины с 1 июля 2019 года.
С уважением, Команда Meest-America.
ЗЕ реформа!
Этот Закон принят еще в прошлом году,причём тут Зе-реформа?
ЗЕ реформаторы сделают 300 евро? нет, не демаю
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)