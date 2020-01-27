З цього моменту регулювати діяльність небанківських фінансових компаній і контролювати їх роботу почне НБУ.
Дивися повний текст Для колекторів напишуть \"етичний кодекс\".
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:58
Для колекторів напишуть "етичний кодекс"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для колекторів напишуть \"етичний кодекс\".
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:58
гагага!
жодна професія, що має кодекси чи клятви, їх не дотримує.
Судді?
адвокати?
гіппократи?
понти-мєнти?
презік?
пракурори?
пішитє Шура, пішитє. Бумага всьо видєржит.
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