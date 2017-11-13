Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про "картку поляка", що передбачають поширення цього документа на всі країни світу.
Дивися повний текст Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:40
Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:40
"або мали польське громадянство" тут зайве. Предки повинні бути поляками за національністю і крапка.
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