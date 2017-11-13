Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу
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Зокрема, досить мати мінімум пасивне знання польської мови, довести, що мінімум один з батьків або бабусь/дідусів або двох прабабусь/прадідусів були поляками за національністю або мали польське громадянство
"або мали польське громадянство" тут зайве. Предки повинні бути поляками за національністю і крапка.
Зокрема, досить мати мінімум пасивне знання польської мови, довести, що мінімум один з батьків або бабусь/дідусів або двох прабабусь/прадідусів були поляками за національністю або мали польське громадянство
"або мали польське громадянство" тут зайве. Предки повинні бути поляками за національністю і крапка.
Ничего подобного. Достаточно доказать что жили до 1939г в Польше. Также как и в прибалтийских странах и Румынии. Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.
shapo написав:Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.
Пруф? Ніколи такого не було. Ось сайт МЗС Польщі: https://lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_k ... ta_polaka/ Читаємо: "3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia)." Де тут хоч слово про проживання? В мене дід народився на території Польщі (але поляком не був), є польське свідоцтво про народження. Так от мені із ним в посольстві відмовили, сказали не підходить для отримання КП.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
shapo написав:Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.
Пруф? Ніколи такого не було. Ось сайт МЗС Польщі: https://lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_k ... ta_polaka/ Читаємо: "3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia)." Де тут хоч слово про проживання? В мене дід народився на території Польщі (але поляком не був), є польське свідоцтво про народження. Так от мені із ним в посольстві відмовили, сказали не підходить для отримання КП.
Наличие документального подтверждения Иностранец, желающий получить Карту Поляка, должен предоставить документы, подтверждающие, что мать или отец заявителя (либо старшие родственники во втором или третьем поколении) были поляками по национальности или гражданству.