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Картку поляка тепер можна
отримати в усіх країнах світу

Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:40

Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу

Пропонуємо до обговорення:
Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про "картку поляка", що передбачають поширення цього документа на всі країни світу.

Дивися повний текст Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:40

Зокрема, досить мати мінімум пасивне знання польської мови, довести, що мінімум один з батьків або бабусь/дідусів або двох прабабусь/прадідусів були поляками за національністю або мали польське громадянство

"або мали польське громадянство" тут зайве. Предки повинні бути поляками за національністю і крапка.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 06:22

  NetSerpent написав:
Зокрема, досить мати мінімум пасивне знання польської мови, довести, що мінімум один з батьків або бабусь/дідусів або двох прабабусь/прадідусів були поляками за національністю або мали польське громадянство

"або мали польське громадянство" тут зайве. Предки повинні бути поляками за національністю і крапка.


Ничего подобного.
Достаточно доказать что жили до 1939г в Польше. Также как и в прибалтийских странах и Румынии.
Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:22

  shapo написав:Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.

Пруф? Ніколи такого не було. Ось сайт МЗС Польщі: https://lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_k ... ta_polaka/ Читаємо: "3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia)." Де тут хоч слово про проживання? В мене дід народився на території Польщі (але поляком не був), є польське свідоцтво про народження. Так от мені із ним в посольстві відмовили, сказали не підходить для отримання КП.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:00

  NetSerpent написав:
  shapo написав:Этот закон менялся уже 2 раза. 1й раз поменяли действительно на национальность, а сейчас вернулись к проживанию до войны всех.

Пруф? Ніколи такого не було. Ось сайт МЗС Польщі: https://lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_k ... ta_polaka/ Читаємо: "3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (oryginały dokumentów i kserokopia)." Де тут хоч слово про проживання? В мене дід народився на території Польщі (але поляком не був), є польське свідоцтво про народження. Так от мені із ним в посольстві відмовили, сказали не підходить для отримання КП.


https://international.expert/karta-poli ... gJrY_D_BwE

Наличие документального подтверждения Иностранец, желающий получить Карту Поляка, должен предоставить документы, подтверждающие, что мать или отец заявителя (либо старшие родственники во втором или третьем поколении) были поляками по национальности или гражданству.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:54

shapo
Не смішіть людей. Я вам дав посилання на офіційне джерело, а ви мені на сайт сумнівної конторки, яка надає імміграційні послуги. Там можуть писати все що завгодно.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:13

Re: Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу

Щось це дуже змахує на роздачу кацапських паспортів зі сходу )
awant
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:37

Re: Картку поляка тепер можна отримати в усіх країнах світу

awant написав:Щось це дуже змахує на роздачу кацапських паспортів зі сходу )
При таком сокращении населения и Украине надо задуматься над этим путем. А то еще лет 20 такими темпами и работать будет некому.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:02

Конечно, необходимо доказать национальность родителей или дедов - гражданства недостаточно. До войны польскими гражданами было не мене чем 5 миллионов украинцев! )
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 07:37

  NetSerpent написав:shapo
Не смішіть людей. Я вам дав посилання на офіційне джерело, а ви мені на сайт сумнівної конторки, яка надає імміграційні послуги. Там можуть писати все що завгодно.

Так какие проблемы, обратитесь к конторе и узнаете в чем фишка, тем более это у вас проблема
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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