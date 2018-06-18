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Что влияет на
решение по кредиту?

Что влияет на решение по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:19

Что влияет на решение по кредиту?


В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость

С ув.
Ірина_
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Очень влияет если были просрочки в предыдущие разы.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:57

Что влияет на принятие решения по кредиту

Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
Beazeni
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:10

Re: Что влияет на решение по кредиту?

Beazeni написав:Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
А вот наоборот очень даже влияют - если и зарплата вроде есть, а выглядите как алкаш, то тоже должны отказать.
Так что не бред.
Faceless
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