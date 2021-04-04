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Finance.ua: Обокрали да еще и кредитов набрали. Что делать
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:54
Пропонуємо до обговорення:
История одного жителя Киева
4 июля киевлянин N (имя нашего героя не раскрываем ввиду того, что ведется следствие. – Ред.) попал впросак. У него украли паспорт, банковские карты и телефон.
Уже на следующий день он узнал, что злоумышленники оформили на него более 55 тысяч гривен онлайн-кредитов в разных финкомпаниях.
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D2
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:54
Наша власть , все чиновники бездействуют. Им по барабану простой работяга, у которого они грабят страховой стаж, а работодатель, который несёт ответственность за неуплату страховых взносов сидит депутатом в ВР в партии Батькивдира под номером 2, которое он купил и вовремя получает зарплату, льготы все как депутат, страховой стаж, а работники ПАО ДТЗ ДНИПРО должны сочетать свою работу с судами, потому что законы у нас в стране не работают.
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alladtz8
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Додано: Нед 26 вер, 2021 23:29
Как слащаво написано. Ни кто ничего ни возвращает, еще с начала лета заява в полицию написано, никто не чешеться... с карты отоварились на 3000грн, несколько покупок в рамках лимита, никто никого не ищет...
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vpchelko
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