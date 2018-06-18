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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:19
Что влияет на решение по кредиту?
В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость
С ув.
Додано: Пон 05 сер, 2019 22:57
Что влияет на принятие решения по кредиту
Про внешний вид это полныйбред. Влияют только данные о платежеспособности и имущество. Если у Вас ничего нет и зарплата минимальная, но Вы выглядите как миллионер, никто Вам кредит не даст
Додано: Вів 06 сер, 2019 07:10
Re: Что влияет на решение по кредиту?
А вот наоборот очень даже влияют - если и зарплата вроде есть, а выглядите как алкаш, то тоже должны отказать.
Так что не бред.
Додано: Сер 07 сер, 2019 17:54
Faceless Внешний вид - это дело каждого! Для банка критерием номер один должен быть не внешний вид - а размер ЗП. А то, коллекторам нынче дорого выплачивать зп.
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