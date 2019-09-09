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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:30
Re: Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили: причини
Еврика ? Аркада тобто ... Ну - чесно - навіть і поки не знаю , чи вони взагалі зі своїх халеп викрутяться ...
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:15
Faceless, что вы к словам цепляетесь?) Я для примера привел, есть и другие варианты.
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