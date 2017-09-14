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Підвищення пенсій: кому і на
скільки в липні збільшать...

Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:27

Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня українці матимуть новий прожитковий мінімум.

Дивися повний текст Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28

проблема в том что процент надбавки меньше процента инфляции, а значить бедные пенсионеры станут ещё более бедными...
Vagabondo
 
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