З 1 липня українці матимуть новий прожитковий мінімум.
Дивися повний текст Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать виплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:27
Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать виплати.
Додано: Пон 10 чер, 2019 13:28
проблема в том что процент надбавки меньше процента инфляции, а значить бедные пенсионеры станут ещё более бедными...
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:18
Как жить на 1 564 гривны?!! КАК, б***???
Сейчас минимальная 1497 - вот это на х... повысили - просто пищдеп, КАК!!!!
Кто бы там что ни пи** хуёвое про Януковича, но при нём, при том курсе, у меня минималка составляла немногим более 100 $, плюс цены и коммуналка были значительно ниже. Сейчас - вдвое меньше.
ЧЕМ и каким именно хуем лучше был сладкий барыга Порошенко и стал горький клоун Зеленский?
Многие люди буквально живут впроголодь или дохнут с голоду - какая в пи** Европа???
Александр, инвалид детства третьей группы с возможностью работы только в специально созданных условиях (на случай гневных комментариев "работать не пробовал?") .
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:40
А як хочеться, аби Україна не була *страной дураков*. Народні депутати, судді. Банальне питання *а сдьи кто*
Додано: Вів 11 чер, 2019 09:28
...а як прожити людині з інвалідністю, перша категорія учасника ЛНА ЧАЕС, у якої хвороби хребта, цукровий діабет, порушення серцево-судинної діяльності і інші супутні хвороби???...
|