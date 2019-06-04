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"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44
Пропонуємо до обговорення:
Серед інших пріоритетів в енергосекторі політсила вказує скасування всіх формульних ціноутворень.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44
їм не дадуть того зробити, тони бруду вилиють теперішні
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