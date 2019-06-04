"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи

Додано: Вів 11 чер, 2019 00:39

Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.