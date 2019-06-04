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"Слуга народу" планує оптимізувати
житлово-комунальні тарифи

"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44

"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Серед інших пріоритетів в енергосекторі політсила вказує скасування всіх формульних ціноутворень.

Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44

їм не дадуть того зробити, тони бруду вилиють теперішні
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 00:39

Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 05:38

  Sommer написав:Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".


Вот когда это произойдет тогда и напишешь, а пока придержи слюну - еще месяц не прошел после инагурации, а порохоботы извелись плюясь в разные стороны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 06:58

Re:

  Sommer написав:Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".
не все как петя вруны...А вообще логика парашистов поражает - обвинять в том чего нет и скорее всего не будет. Но тут главное издать звук нижней частью спины)).
  vitaliygoodlife написав:їм не дадуть того зробити, тони бруду вилиють теперішні
согласен потому и нужно "теперешних" стараться умножить на ноль. Например есть шанс 21 числа...отправить кодлу в небытие..
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:57

"режим наибольшего содействия иностранным инвесторам украинского происхождения" - это Бене что-ли?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48

так то говорят всё правильно, а на сколько слова будут расходиться с делом - будем посмотреть. Кстати не совсем понял вот этот тезис "по которому все дети получают часть от эксплуатации природных ресурсов страны на индивидуальные счета." А почему не все граждане? Дети - до какого возраста, что на счет детей Крыма и неподконтрольных территорий востока (ведь дети то не виноваты в голосовании/сепаратизме)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:54

Re:

В нашей стране оптимизация это всегда плохо:) Если оптимизация пасажироперевозок на Укрзалізниці, то это всегда сокращение, например. А вот с тарифами будет все наоборот, просто не могут падать тарифы в ситуации, когда все коммуникации изношены. Это самоубийство.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:21

Зеленскому придется разбираться с ЖКГ, и тарифами, хотя-бы потому, что иначе его сьедят.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:15

Да кто ж ему даст???
сова
 
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