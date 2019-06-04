Серед інших пріоритетів в енергосекторі політсила вказує скасування всіх формульних ціноутворень.
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44
"Слуга народу" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуга народу\" планує оптимізувати житлово-комунальні тарифи.
Додано: Вів 11 чер, 2019 00:39
Платить придется больше, потому что "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 11 чер, 2019 08:57
"режим наибольшего содействия иностранным инвесторам украинского происхождения" - это Бене что-ли?
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:48
так то говорят всё правильно, а на сколько слова будут расходиться с делом - будем посмотреть. Кстати не совсем понял вот этот тезис "по которому все дети получают часть от эксплуатации природных ресурсов страны на индивидуальные счета." А почему не все граждане? Дети - до какого возраста, что на счет детей Крыма и неподконтрольных территорий востока (ведь дети то не виноваты в голосовании/сепаратизме)?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:54
Re:
В нашей стране оптимизация это всегда плохо:) Если оптимизация пасажироперевозок на Укрзалізниці, то это всегда сокращение, например. А вот с тарифами будет все наоборот, просто не могут падать тарифы в ситуации, когда все коммуникации изношены. Это самоубийство.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:21
Зеленскому придется разбираться с ЖКГ, и тарифами, хотя-бы потому, что иначе его сьедят.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Вів 11 чер, 2019 15:41
вот когда сделаю тогда и пишите, а сейчас то что делают застройщики -компания управитель много квартирных домов= просто ужас....не платите им вообще
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:07
Для оптимизации надо:
1) отказаться от центрального отопления. Людей заставляют пользоваться за непомерную плату услугами котельных. Огромные потери тепла и коррупция; пусть каждый сам выбирает, как греться.
2) заключить прямые контакты на поставку газа из России. Накрутки на реверсе огромные.
3) не воровать украинский газ, а пускать его на нужды украинцев.
Ну ни один пункт, похоже, не осуществим. Хозяева этого театра не поменялись.
Только у Зеленского теперь максимум полгода, чтобы решить эту проблему. Потому что все терпение украинцев было исчерпано за последние 5 лет геноцида.
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