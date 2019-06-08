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Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 чер, 2019 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Глави парламентів України, Литви і Польщі задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС в 2025-2027 рр.
Дивися повний текст Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. - Парубій
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R2
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Додано: Вів 11 чер, 2019 02:17
Кучмо помню обещало вступить в ЕС в 2011. Это как коммунизм, вроде бы близко, но никогда не наступает.
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lite
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Додано: Вів 11 чер, 2019 06:40
7 лет большой срок, многое можно сделать. Вполне реально. Про безвиз тоже тявкали, что нереально, а потом рты позакрывали.
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SMOKE
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:12
SMOKE написав:7 лет большой срок, многое можно сделать. Вполне реально. Про безвиз тоже тявкали, что нереально, а потом рты позакрывали.
Литва и Польша мало что решают глобально в Евросоюзе, так что эта декларация действительно ни о чем. Если бы там стояли названия государств Германия и Франция, тогда да.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:56
А что такое Евросоюз?
От власти зависит уровень жизни в стране, можно никуда не идти и ни во что не вступать, при этом жить хорошо.
Дороги ровные для людей (мы за это платим, бесплатно не требуеv).
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Rainbow
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45
Нда, тогда Украина полностью загнется. На фоне конкуренции с другими странами ЕС Украина не в лучшем продолжении. В ЕС сильные страны становятся сильнее, слабые - слабее.
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link654
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:57
link654 написав:
Нда, тогда Украина полностью загнется. На фоне конкуренции с другими странами ЕС Украина не в лучшем продолжении. В ЕС сильные страны становятся сильнее, слабые - слабее.
а как же дотации которые идут в бедные страны ЕС, разве их не получают? Например в Венгрии давно уже признали что без дотаций ЕС в стране не было бы экономического роста.
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Laven
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Вів 11 чер, 2019 05:33
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Пон 10 чер, 2019 12:33
R2
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