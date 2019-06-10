proftpd66 написав:Я создал депозитный каркулятор с учетом курса доллара
viewtopic.php?p=4679100#p4679100
Там 13 голосов
В категории "Лучшие ответы за минувшую неделю", на последнем месте пост с 7 голосами.
Странова-то,как-то работает.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 04:00
Украли медаль. Хочу как у Брежнева медаль.
Там 13 голосов
В категории "Лучшие ответы за минувшую неделю", на последнем месте пост с 7 голосами.
Странова-то,как-то работает.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:31
Re: Украли медаль. Хочу как у Брежнева медаль.
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:56
Абсолютно верно. Система считает + только за 1 неделю.
С ув.
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