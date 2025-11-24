Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3054305530563057 Додано: Пон 24 лис, 2025 10:51 Да здравствует самьій справедливьій суд 2587715 написав: akurt написав: А Вам яка до того справа?

За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. А Вам яка до того справа?За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть. akurt написав: Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Це не надовго akurt написав: Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Цікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?



До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому? Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть.Це не надовгоЦікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?До речі, самі турки з більшою охотою здають помешкання українцям ніж своїм туркам. А от українці чомусь туркам в Україні взагалі не хочуть нічого здавати. Як гадаєте чому?



Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.



Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».



https://news.tek.fm/news/441133

Турка наказали за ЛАЙКИ чужим девушкам — местный суд посчитал это изменой.Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».

В не пишіть мені про електронні кабінети, які все спрощують. Щоб його створити, треба мати цифровий підпис. Знов геморой.

Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.

Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця. Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.

Упаси боже ІТ-шник.😏 То малий на нього пробує вчитись.Я колись на інженера-механіка вчився. Так, що складно для мене це все. Зрештою, то і так на дружину би довелось би вертати, в мене останній ОФ дохід роки чотири тому був.

Женщина решила развестись с ним, в том числе за лайки другим женщинам — по ее словам это подорвало доверие в отношениях, и суд признал это «формой измены».[/i]

Жадность фраера сгубила:

Женщина заявила, что муж унижал её, не давал денег и ставил лайки под фотографиями других женщин, нарушая обязательство супружеской верности.

Жадность фраера сгубила:Не жадничал бы, мог бы не только ласкать кого угодно, но и вторую жену завести.

Шикарна теорія.

На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.

Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.

На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.

Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.



Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.

Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»

Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),



Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.

Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,

Взяв в позбувся. Реально.



Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.

Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.



Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити

не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.

В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів. Шикарна теорія.На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,Взяв в позбувся. Реально.Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.Якщо розібратися, то теорія того, що краще житине зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.

Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів.А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.

