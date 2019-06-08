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Україна встановила новий
рекорд з імпорту пальмової олії

Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41

Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:41

Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.
Takeshi
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36

Re: Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії

ну что же єто будет чуть ни единственный полезный закон от ВРУ , хотя еще ждать новой ВРУ
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:39

Takeshi Що там вказувать. Зараз вс1 виробники молочки так. На базар1 купую творог и чудово себе почуваю :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:44

Takeshi, у нас монополия. Дельта вилмар.. а она продает уже всем
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:59

  Takeshi написав:Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.


Самый крупный внутренний потребитель - Рошен (кроме шуток).

А вообще лучше смотрите по продуктовым сегментам:
- шоколад
- торты, выпечка
- маргарин
- мороженное и другие жирные молочные продукты
- чипсы и другие снэки
- полуфабрикаты
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:57

  zРадио написав:
  Takeshi написав:Краще вкажіть, хто ці підприємства-імпортери. Це буде більш важлива інформація.


Самый крупный внутренний потребитель - Рошен (кроме шуток).

А вообще лучше смотрите по продуктовым сегментам:
- шоколад
- торты, выпечка
- маргарин
- мороженное и другие жирные молочные продукты
- чипсы и другие снэки
- полуфабрикаты

В статье предпоследний абзац вроде как в молочке в основном:
,,По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности молочных.,,
vladus17
 
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