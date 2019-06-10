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США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:48
Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...
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Puente
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