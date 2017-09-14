Киев, 16 сентября /Синьхуа/ -- С недавних пор на центральной площади украинской деревни Черепин /Черкасская область/, раскинувшейся среди зеленых холмов, возвышается бронзовая статуя командира эскадрильи бомбардировщиков советских военно-воздушных сил Григория Кулишенко. Средства на нее выделило посольство КНР в Украине. Статую дополняет стела из красного мрамора, на которой на трех языках -- китайском, украинском и английском -- высечены имя этого героя и его почетные звания, среди которых "настоящий друг китайского народа".В церемонии открытия статуи, прошедшей в начале сентября, приняли участие посол КНР в Украине Ма Шэнкунь, заместитель главы Черкасской областной государственной администрации Александр Турченяк, родственники Г. Кулишенко, скульптор Вероника Дирова, которая работала над памятником вместе с Николаем Знобой, представители администрации Черепина, а также педагогический коллектив и учащиеся школы им. Г. Кулишенко, которая находится прямо напротив монумента.



Г. Кулишенко родился в Черепине в 1903 году в крестьянской семье. В 1934 году он окончил военно-авиационное училище, а в 1939 году по заданию советского правительства возглавил эскадрилью бомбардировщиков в Китае, сражаясь бок о бок с китайцами против японских захватчиков.



14 октября 1939 года после налета на японский аэродром в Ханькоу самолет Г. Кулишенко был перехвачен противником и получил серьезные повреждения. В небе над уездом Ваньсянь /ныне район Ваньчжоу города Чунцин/ контроль над воздушным судном был потерян. Тогда Г. Кулишенко вместе с другими членами экипажа совершил аварийную посадку на поверхность реки Янцзы, чтобы избежать гибели мирного населения и спасти самолет. Двое товарищей Г. Кулишенко смогли доплыть до берега, однако сам он скончался от полученных ранений. Ему было 36 лет.



В своей речи Ма Шэнкунь напомнил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он подчеркнул, что в эту великую победу внесли неоценимый вклад такие интернационалисты, как Г. Кулишенко, о котором в Китае всегда помнят.'



А. Турченяк и другие украинские официальные лица в своих выступлениях отметили, что Г. Кулишенко внес вклад в дело независимости и свободы китайского народа, заслужив уважение последующих поколений.



"То, что Кулишенко по-прежнему пользуется таким уважением и почетом в Китае спустя полвека, наполняет нас, его родственников, огромной гордостью и чувствами", -- сказала, с трудом сдерживая слезы, 68-летняя Мария Игошева -- племянница Г. Кулишенко.