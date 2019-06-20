США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Додано: Чет 20 чер, 2019 21:16

США как раз будут помогать! Они плюнуть бесплатно не станут. А в три дорога продадут так что Украина еще не раз пожалеет о дешевом газе из России. Если наш новый президент нас разочарует своей политической деятельностью не на пользу Украине а Америке то импичмент народ ему гарантирует на его место найдется тот у кого слова с делом не расходится. Обещал народу мир первым делом как придет к власти а что народ видит, Время идет и люди продолжают гибнуть, и нет приказа о выводе войск. Все ищет предлог как затянуть войну и якобы по причине восточной стороны. Надо поступить по европейски как в Испании с Каталонией без войны решать все вопросы дипломатией и переговорами а не насилие и войной. На колени падал так красиво что я заплакала и видела как на стадионе люди от радости вытирали слезы что наконец то придет мир в Украину с настоящим президентом и где мир? Одни слова и обещания а вывести войска приказа так и нет.У народа уже терпение скоро лопнет и будет принимать не очень желанное действие но вынужденное импичмент, и на новые выборы. В городе на остановках в транспорте слышно одно наверное нас обвел вокруг пальца еще один президент и готовые на новые выборы.