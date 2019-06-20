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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 06:58

  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.
Есть статьи викиликс, про программу образования в Африке от США, вкратце -- не допустить поднятие уровня образования выше рекомендованного.

Соммер -- смотри на мир ширее :D
27661
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:05

  27661 написав:
  Sommer написав:
  PasserBy написав:По рептилоидов - да, забавно
А вы считаете, что хоть кто-то в мире (США, Германия, Китай, Россия, МВФ) предлагают другим странам долговременную помощь из альтруизма?


А на самом деле помогают из... каких соображений?

Помогают , чтоб страна не скатилась до такого уровня, как Сомали например.
Чтоб в стране могли покупать импортные товары, но не до такого уровня, чтоб могли сами производить.


Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное. :mrgreen:

Пиши еще!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:49

Sommer
Ага, после плана Маршалла Франция и Германия не могут сами ничего производить, только покупают импортное. :mrgreen:

Пиши еще!

План маршала был для развитых стран, с белым населением. Это значит, что не могли влиять на развитие этих стран. И не смотря на это, он был выгоден США.
Ты вообще читал про условия предоставления помощи?

Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла, можно заключить, что итогом осуществления плана Маршалла было не только оказание помощи. Во-первых, если рассуждать о характере помощи, а именно о характере самих поставок товаров, то желание стран, получавших помощь, принималось лишь к сведению, право же окончательного решения вопроса принадлежало Соединенным Штатам. Поэтому требования западноевропейских стран того, чтобы им предоставлялись средства производства, а не предметы потребления, сырьё, а не готовые изделия, игнорировались, и значительный удельный вес в поставках в порядке оказания помощи занимало продовольствие и другая сельскохозяйственная продукция. Это означало, что Соединённые Штаты стремились к реализации излишков своей сельскохозяйственной продукции, а не к удовлетворению экономических потребностей западноевропейских стран, нуждавшихся в восстановлении своего хозяйства.
Неужели ты думаешь, что США просто так стали самыми богатыми после 2-й мировой?
27661
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:13

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

  27661 написав:Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла


Это ты цитируешь совковую пропагандистскую книжку 1956-го года издания? :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:37

Sommer
  Sommer написав:
  27661 написав:Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла


Это ты цитируешь совковую пропагандистскую книжку 1956-го года издания? :D


Совсем забыл, тебя же оскорбляют тексты на русском.
Первая ссылка в американском гугле на американскую википедию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan#Modern_criticism

Вот наживаются на проценте:
The Marshall Plan grants were provided at a rate that was not much higher in terms of flow than the previous UNRRA aid and represented less than 3% of the combined national income of the recipient countries between 1948 and 1951

Вот фраза про получение контроля над Европой:
They argued that the plan was American economic imperialism and that it was an attempt to gain control over Western Europe just as the Soviets controlled the Eastern Bloc.

Вот про доминирование американских корпораций:
Noam Chomsky said the Marshall Plan "set the stage for large amounts of private U.S. investment in Europe, establishing the basis for modern transnational corporations".

Вот про поддержку антикоммунизма:
With the escalation of the Cold War, the United States reconsidered its position, and in 1951 embraced Spain as an ally, encouraged by Franco's aggressive anti-communist policies.

Мне ещё нравится, что помощь начала приходить, когда восстановление уже началось.
Янки никогда не рискуют:)
Второй фронт тоже открыли, когда уже всё было решено. Совпадение?
:D

P.S. Я действительно восхищаюсь этой страной.
(я про США , если что.)
27661
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:20

Без плана Маршала была вероятность, что как минимум во Франции и Италии к власти придут коммунисты (которые в 47-ом уже сидели в правительствах этих стран на некоторых постах). И. Эренбург вспоминал, что зимой 46-го в Париже женщины ходили без чулок - такая была разруха. Слава Богу, что американцы выделили деньги и начали поставки товаров и оборудования - иначе железный занавес вполне мог пройти по Пиренеям.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:52

  27661 написав:Sommer
  Sommer написав:
  27661 написав:Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла


Это ты цитируешь совковую пропагандистскую книжку 1956-го года издания? :D


Совсем забыл, тебя же оскорбляют тексты на русском.
Первая ссылка в американском гугле на американскую википедию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan#Modern_criticism


И почему-то в этой статье ничего из вышеперечисленного нету.

Странно, да?

  27661 написав:Вот фраза про получение контроля над Европой:
They argued that the plan was American economic imperialism and that it was an attempt to gain control over Western Europe just as the Soviets controlled the Eastern Bloc.


Интересно, ты не понял, что там написано? Или понял, но специально обрезал?
Это аргументация ревизионистов. Из когорты тех фриков, которые сейчас про плоскую землю вещают.

  27661 написав:Второй фронт тоже открыли, когда уже всё было решено. Совпадение?


Второй фронт был открыт в 1939-м, когда СССР вместе с Германией дерибанил Польшу.

Учи историю, пригодится. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:16

США как раз будут помогать! Они плюнуть бесплатно не станут. А в три дорога продадут так что Украина еще не раз пожалеет о дешевом газе из России. Если наш новый президент нас разочарует своей политической деятельностью не на пользу Украине а Америке то импичмент народ ему гарантирует на его место найдется тот у кого слова с делом не расходится. Обещал народу мир первым делом как придет к власти а что народ видит, Время идет и люди продолжают гибнуть, и нет приказа о выводе войск. Все ищет предлог как затянуть войну и якобы по причине восточной стороны. Надо поступить по европейски как в Испании с Каталонией без войны решать все вопросы дипломатией и переговорами а не насилие и войной. На колени падал так красиво что я заплакала и видела как на стадионе люди от радости вытирали слезы что наконец то придет мир в Украину с настоящим президентом и где мир? Одни слова и обещания а вывести войска приказа так и нет.У народа уже терпение скоро лопнет и будет принимать не очень желанное действие но вынужденное импичмент, и на новые выборы. В городе на остановках в транспорте слышно одно наверное нас обвел вокруг пальца еще один президент и готовые на новые выборы.
sofiaeuseeva
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:21

Народ возмущен что президент перед выборами обещал прекратить войну и до сих пор тянет и не дал приказа о выводе войск из зоны войны, что бы наконец наступил мир. Почему Владимир? Мы что поверили зря в обещание прекратить войну? Это же в компетенции президента выдать приказ о выводе войск и наступит мир. А потом уже решать мирно все остальные вопросы.?!
sofiaeuseeva
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:02

  sofiaeuseeva написав:Народ возмущен что президент перед выборами обещал прекратить войну и до сих пор тянет и не дал приказа о выводе войск из зоны войны, что бы наконец наступил мир. Почему Владимир? Мы что поверили зря в обещание прекратить войну?


Да, зря. :lol:
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Sommer
 
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