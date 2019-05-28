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Омелян запропонував перейменувати
українські залізниці

Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:21

Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
crazystrawberry17
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31

  makishin60 написав:Хвора людина, единствинное что умеет делать эта кульгавая власть это только различные переименования вот и все

Не только! Вы забыли про повышение тарифов/цен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:35

В принципе ничего криминального не вижу, названия действительно как бы не к селу не к городу. Сам когда говорят Южная ЖД почему то всегда про Одессу думал, а оказалось Харьков :) Другой вопрос на кой сюда тянуть российскую оккупацию, ее обычно тянут когда внятно не могут что то пояснить, но очень хочется :) Понимаю раздражение многих граждан, Омелян своими фантастическими идеями и телодвижениями на фоне не решенных реальных проблем, воспринимается далеко неоднозначно, вернее сказать как трепло ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56

Когда коту делать нечего он .......
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37

  vor12 написав:Может с новыми названиями быстрее поедем

Ага, на Гиперлупе.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38

  crazystrawberry17 написав:Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?

Нет, фигня нужная и определенным людям приносит вполне конкретные дивиденды.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:51

О, Гиперлупченко решил перед остаточной миграцией к семье в США ещё немножко хайпануть на безсмысленной теме
priem_metalla86
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  #<12
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