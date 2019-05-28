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Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:21
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
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crazystrawberry17
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31
makishin60 написав:
Хвора людина, единствинное что умеет делать эта кульгавая власть это только различные переименования вот и все
Не только! Вы забыли про повышение тарифов/цен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:35
В принципе ничего криминального не вижу, названия действительно как бы не к селу не к городу. Сам когда говорят Южная ЖД почему то всегда про Одессу думал, а оказалось Харьков
Другой вопрос на кой сюда тянуть российскую оккупацию, ее обычно тянут когда внятно не могут что то пояснить, но очень хочется
Понимаю раздражение многих граждан, Омелян своими фантастическими идеями и телодвижениями на фоне не решенных реальных проблем, воспринимается далеко неоднозначно, вернее сказать как трепло
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Igorten
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56
Когда коту делать нечего он .......
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сова
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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:38
crazystrawberry17 написав:
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
Нет, фигня нужная и определенным людям приносит вполне конкретные дивиденды.
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nalim
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48
Пусть будет "Ukrainische Bahn"
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liteon
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:46
Я вот не понимаю, кто вообще ездит на поездах
На автобусах сейчас удобнее, быстрее, дешевле
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ЧИА
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Додано: Чет 13 чер, 2019 18:00
Подняли бы лучше зарплаты.Уже работать не кому, специалисты едут в европу.А на копейки никто идти не хочет.А от того что они поменяют название лучше не станет.
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liashienko1963
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:10
Концы в воду хочет спрятать..... от аудита
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anton_gms
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