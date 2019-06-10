Щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонплату.
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:24
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:26
а если жилец один... а рядом в квартире - табор, а прописан один??? это не абонплата, а налог!!!
Зараз переглядають цей форум: stasenko2008 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|