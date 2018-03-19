В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27
Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36
Вы не видите что это просто дешевый вброс?
Где даты? Кто принял? Кто подписал?
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