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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:20

Какой пророческий мультфильм (и книга)...

zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27

  zloy_ukr написав:Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.

Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36

Вы не видите что это просто дешевый вброс?
Где даты? Кто принял? Кто подписал?
smart_analyst2017
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