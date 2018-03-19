В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.

Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.