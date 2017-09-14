|
|
|
В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:25
Ну, а Вы как думали?! Налог на землю, на воздух, на снег как в мультике старом про масленицу. Если кто помнит.
У рабов не должно быть прав, помещики и халуи рядом никогда не станут. Выбирали диктатуру в 2014-м радуемся.
Да, нужно заставить теперь теплоэнерго, водоканалы, послевступления в силу такого закона принимать общедомовые сети под свою ответственность, обслуживаете, абонплату берете, а как? А то плати, но отвчай, за то, что у тебя там происходит, трубу порвало, тоже будешь платить, как общедомовой счетчик на воду поставят, так квартирный и не нужен уже.
-
dimich091
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 31.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57
Порошенко открыл ящик пандоры для воров.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:48
создавайте осбб и платите по факту потребленных услуг :) но нет...хотим чтобы кто-то обслуживал и желательно нашару :) еще главное громче кричать, что власть обворовала :) совки
-
MByte
-
-
- Повідомлень: 870
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:55
Бред какой-то, логики никакой, за мусор и так платится ежемесячно одинаковая сумма, это, по сути, и есть абонплата, а так будет уже не двойная, а тройная оплата. Двойная сейчас, потому что, когда вывоз мусора вынесли отдельно, общая сумма за обслуживание домов не уменьшилась. И при чем тут зарплата к стоимости услуги?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 13 чер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20589
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:57
А пенсия? Чего зарплата? У нас полстраны пенсионеры. И какое отношение минимальная зарплата имеет к цене услуги? Этим они, по сути, признали, что это взятая с потолка дань в карман хозяевам жизни.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20589
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58
Какое эксбб, попробуй создай, когда в доме несколько сот квартир и куча алкашей, наркоманов, очень старых людей и т.д., которым оно, ну, точно не надо. Да и при чем тут отопление к ОСББ? Это ничего не изменит.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20589
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:02
stasenko2008 написав:
а если жилец один... а рядом в квартире - табор, а прописан один??? это не абонплата, а налог!!!
Так и в тарифе на газ, которого у нас хватает своей добычи на нужды населения, налог, мало того, туда еще и вендюрили НДС (налог на сугрев?) и посчитали его почему-то 23%.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20589
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|