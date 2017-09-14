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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:25

Ну, а Вы как думали?! Налог на землю, на воздух, на снег как в мультике старом про масленицу. Если кто помнит.
У рабов не должно быть прав, помещики и халуи рядом никогда не станут. Выбирали диктатуру в 2014-м радуемся.

Да, нужно заставить теперь теплоэнерго, водоканалы, послевступления в силу такого закона принимать общедомовые сети под свою ответственность, обслуживаете, абонплату берете, а как? А то плати, но отвчай, за то, что у тебя там происходит, трубу порвало, тоже будешь платить, как общедомовой счетчик на воду поставят, так квартирный и не нужен уже.
dimich091
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57

Порошенко открыл ящик пандоры для воров.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:48

создавайте осбб и платите по факту потребленных услуг :) но нет...хотим чтобы кто-то обслуживал и желательно нашару :) еще главное громче кричать, что власть обворовала :) совки
MByte
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:55

Бред какой-то, логики никакой, за мусор и так платится ежемесячно одинаковая сумма, это, по сути, и есть абонплата, а так будет уже не двойная, а тройная оплата. Двойная сейчас, потому что, когда вывоз мусора вынесли отдельно, общая сумма за обслуживание домов не уменьшилась. И при чем тут зарплата к стоимости услуги?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 13 чер, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:57

А пенсия? Чего зарплата? У нас полстраны пенсионеры. И какое отношение минимальная зарплата имеет к цене услуги? Этим они, по сути, признали, что это взятая с потолка дань в карман хозяевам жизни.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:58

Какое эксбб, попробуй создай, когда в доме несколько сот квартир и куча алкашей, наркоманов, очень старых людей и т.д., которым оно, ну, точно не надо. Да и при чем тут отопление к ОСББ? Это ничего не изменит.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:02

  stasenko2008 написав:а если жилец один... а рядом в квартире - табор, а прописан один??? это не абонплата, а налог!!!

Так и в тарифе на газ, которого у нас хватает своей добычи на нужды населения, налог, мало того, туда еще и вендюрили НДС (налог на сугрев?) и посчитали его почему-то 23%.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 04:31

Ни чего не понятно! так на какой коэфициент нужно умножать? Ведь число должно быт ь одно-как обонентская плата? Или абонентских плат несколько-на мусор, на воду и отопления?
olga_kalmikova55
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  #<123
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