В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Додано: Чет 13 чер, 2019 16:25

Ну, а Вы как думали?! Налог на землю, на воздух, на снег как в мультике старом про масленицу. Если кто помнит.

У рабов не должно быть прав, помещики и халуи рядом никогда не станут. Выбирали диктатуру в 2014-м радуемся.



Да, нужно заставить теперь теплоэнерго, водоканалы, послевступления в силу такого закона принимать общедомовые сети под свою ответственность, обслуживаете, абонплату берете, а как? А то плати, но отвчай, за то, что у тебя там происходит, трубу порвало, тоже будешь платить, как общедомовой счетчик на воду поставят, так квартирный и не нужен уже.