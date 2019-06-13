В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50
а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27
При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50
а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...
пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:46
Нужно четко понимать,что так называемые реформы в Украине-это воровской процесс...Иначе и не может быть при феодализме,при котором мы живём...
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:17
как же эти эксперды иногда кумарят.
вместо того что бы добиваться вменяемых расчетов стоимости услуги они вещают свое фэ.
по вашему когда нафтогаз берет плату за транзит газа по нашей трубе это тоже по вашему налог на воздух? и у бедных кацапов наш злой нафтогаз беспочвенно отбирает деньги?
от кацапы обрадуются. вас батенька нада в президиум. контракт будет еще похлеще юлькиного.
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