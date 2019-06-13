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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46

  blueiceua написав:а почему считается что живут 3 человека а не береться реальное количество человек?
опять получается средняя температура по больнице.

Очередной пипец. А если 1 человек живет, чего он должен платить еще за 2? Сколько мы это все еще терпеть будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:27

При чому тут ОСББ ? Тепловики виписують свої рахунки, Водоканал - свої, Енергопостач - свої. Чи хто має створене ОСББ не буде сплачувати абонентське мито ? А по друге, якщо живе один чоловік ? А якщо живе четверо осіб ? ТО ЦЕ ЯК ? КОНКРЕТНО треба виписувати закончики !
l_klymenko
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:50

  MByte написав:создавайте осбб и платите по факту потребленных услуг :) но нет...хотим чтобы кто-то обслуживал и желательно нашару :) еще главное громче кричать, что власть обворовала :) совки

а на шару никто и не обслуживал - все эти затраты давно уже сидели в тарифах...

пример по воде в Киеве: несколько лет назад прицене куба примерно 10 грн. в этом тарифе сидело 80 коп./м3 за проверку счётчиков, потом эту услугу повесили на потребителя, но при этом тариф на воду не уменьшили. аналогично и сейчас произойдёт...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:13

Очередной грабеж!!!!
chudru
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:46

Нужно четко понимать,что так называемые реформы в Украине-это воровской процесс...Иначе и не может быть при феодализме,при котором мы живём... :twisted:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:17

  ruvex написав:
  zloy_ukr написав:Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.

Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.

как же эти эксперды иногда кумарят.
вместо того что бы добиваться вменяемых расчетов стоимости услуги они вещают свое фэ.
по вашему когда нафтогаз берет плату за транзит газа по нашей трубе это тоже по вашему налог на воздух? и у бедных кацапов наш злой нафтогаз беспочвенно отбирает деньги?
от кацапы обрадуются. вас батенька нада в президиум. контракт будет еще похлеще юлькиного.
mephala
 
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