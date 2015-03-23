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Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 лис, 2008 13:05
подскажите уважаемие форумчане как лучше вести бизнес в условиях финансово кризиса (нестабильности курса долара).
В своей компютерной фирме я практически начинаю работать под заказ (больших закупок не делаю) и продаю товар по плавающих ценах
. Как поступаете в даной ситуации вы, и как лучше бить может вообще не продавать ничего
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alexua
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Додано: Сер 05 лис, 2008 14:29
сейчас как раз доллар дешевеет, можно покупать, тем более что в товар непропадет, я лично уже начинаю закупатся перед новым годом, как говорит практика на новый год уходит всё))
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LIKAR
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Додано: Чет 06 лис, 2008 10:38
Спасибо за ответ,
а как бить с ценами - продавать товар по курсу долара (каждий день изменяя цену)?
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alexua
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Додано: Сер 19 лис, 2008 23:58
LIKAR написав:сейчас как раз доллар дешевеет, можно покупать, тем более что в товар непропадет, я лично уже начинаю закупатся перед новым годом, как говорит практика на новый год уходит всё))
Все зависит от вида товара, если у вас продукты или украшения к елке то вы в новый год на коне, а что делать тем кто занимается строительством или продает стройматериалы? тем кто зависит от кредитной политики банков
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Кудя
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Додано: Чет 20 лис, 2008 00:05
alexua написав:Спасибо за ответ,
а как бить с ценами - продавать товар по курсу долара (каждий день изменяя цену)?
Зачем каждый день. Все равно неугадаеш. Товар продал сегодня долар был по 5,86 без комисии, а завтра ехать за товаром, а долар по 5,86 но с комисией в 10%. Скорее всего закупать самые ходовые позиции, а остальное под заказ с плавающей ценой.
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Кудя
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Додано: П'ят 15 січ, 2010 18:31
LIKAR
Согласен что лутше всего если деньги в товаре!
Я перед Новым годом планирую открыть новые направления бизнеса.
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GENESIS
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Додано: Чет 25 бер, 2010 22:41
Если раньше планирование влось, предположим, на год вперёд, то сейчас многие разбивают плановые и отчётные периоды на месяцы, кварталы. Проверено - работает.
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stasy_L
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Додано: П'ят 20 лют, 2015 18:43
Случайно забрел на эту старую тему!!!! Эх,разве тогда был кризис:) Кстати, можно было и возродить эту тему снова. Актуально!!!
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spc
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Додано: Чет 21 тра, 2020 09:28
spc написав:
Случайно забрел на эту старую тему!!!! Эх,разве тогда был кризис:) Кстати, можно было и возродить эту тему снова. Актуально!!!
Спасибо,Улыбнуло
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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