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Рева пояснив, чи будуть відбирати
квартири за несплату...

Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:47

Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:48

Рева объяснил, что коммуналку можно не платить.
avk
 
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