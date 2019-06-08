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Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ
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R2
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:48
Рева объяснил, что коммуналку можно не платить.
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