Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:47
Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
Додано: Нед 16 чер, 2019 11:26
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
можно не платить, но в случае каких-либо операций с жильем(продать\подарить\наследовать ) -- придется рассчитаться?
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:55
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
бред какой то пусть отключают и все
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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