Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:47
Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
Додано: Нед 16 чер, 2019 11:26
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
можно не платить, но в случае каких-либо операций с жильем(продать\подарить\наследовать ) -- придется рассчитаться?
Додано: Нед 16 чер, 2019 12:55
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
бред какой то пусть отключают и все
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:40
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
которых будут ласково спускать с лестницы
Додано: Нед 16 чер, 2019 15:45
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
Ну это уже под статью пойдёт, а так - не представляю, кто пустит внутрь какого-то там проверяющего
Додано: Нед 16 чер, 2019 16:24
Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..
Суд, арест квартиры, аукцион, гудбай май лав гудбай. Кто бы вам чего не чесал.
Как правило должникам отключают электричество если не платишь за электроэнергию. Вот у одного совсем не умного 27-ми летнего так сумма дошла до 10 штук. Но электричество не вырубали. Подали в суд, арестовали квартиру.
Додано: Пон 17 чер, 2019 01:22
Не платити то можна, але до пори до часу. Але все ж краще
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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