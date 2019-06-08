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Рева пояснив, чи будуть відбирати
квартири за несплату...

Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:47

Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату послуг ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:48

Рева объяснил, что коммуналку можно не платить.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:26

Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..

можно не платить, но в случае каких-либо операций с жильем(продать\подарить\наследовать ) -- придется рассчитаться?
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 12:55

Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..

бред какой то пусть отключают и все
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:40

Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..

Проверять будут проверяющие, которые могут ходить по квартирам.

которых будут ласково спускать с лестницы
:lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 15:45

Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..

Alex2007 написав:
Проверять будут проверяющие, которые могут ходить по квартирам.

которых будут ласково спускать с лестницы
Ну это уже под статью пойдёт, а так - не представляю, кто пустит внутрь какого-то там проверяющего
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 16:24

Re: Рева пояснив, чи будуть відбирати квартири за несплату..

Суд, арест квартиры, аукцион, гудбай май лав гудбай. Кто бы вам чего не чесал.

Как правило должникам отключают электричество если не платишь за электроэнергию. Вот у одного совсем не умного 27-ми летнего так сумма дошла до 10 штук. Но электричество не вырубали. Подали в суд, арестовали квартиру.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 01:22

Не платити то можна, але до пори до часу. Але все ж краще не влізати у великі борги.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 22:20

Вопрос, зачем предоставляете услугу тем кто не платит?
qj2018
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:15

Ну у меня уже более 30 тыс долга, пока все требующие заплатить уже 10 лет идут лесом.
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