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МВС придбає 13 літаків Ан-178

МВС придбає 13 літаків Ан-178
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:46

  Вкладчик1234 написав:Интересно, а кого МВД планирует катать на этих самолётах?

И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина


Очень показательно, как пытаются разогнать зраду:
Міністерство внутрішніх справ України планує придбати 13 літаків Ан-178 українського виробництва.


Перепутать МВС и МВД... это надо быть отменным зрадофилом. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 06:39

  Sommer написав:Перепутать МВС и МВД... это надо быть отменным зрадофилом

Согласен :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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