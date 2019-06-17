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Гройсман планує створити
Фонд майбутнього, як у...

Гройсман планує створити Фонд майбутнього, як у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:18

Гройсман планує створити Фонд майбутнього, як у...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм. Джерелом цих коштів стануть доходи від приватизації, детінізації економіки, демонополізації та деолігархізації економіки.

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R2
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вовочка взявся за ненаукову фантастику. для лохів.
igorbuda52
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Пусть дороги, метро, мосты и окружную хотя бы в столице создаст как в ведущих государствах
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:40

Гройсман планує створити Фонд майбутнього

Гройсман решил повторить "Больницу майбутнього"?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:46

для начала пусть вернут фонд прошлого.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:22

Бубу має. Ключова фраза:"Такі фонди створені в розвинутих країнах...". Володя вважає, що вже достатньо розвинув? У нас з "фондом теперішнього" постійні проблеми, бюджети дефіцитні.
x-evier
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 12:35

А что, у нас уже профицит бюджета?
Имя нашего Премьера все больше начинает у меня ассоциироваться с названием бессмертного романа Достоевского
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B0%D0%BD)
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:53

Фотка походу с института))))) Щаз намного ширее!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:56

Гройсмана после 3-х выходных просто прорвало на вранье!

Какая, блин, демонополизация?

На рынке поставок газа населению 1 игрок (Нефтегаз - доля 100%).
На рынке поставок э/э 3 игрока (Энергоатом, ДТЭК, Гидроэнерго - доля 95%).
На рынке нефти 1 игрок (Укрнафта - 90%).
На рынке ЖРС и металла 1 игрок (Метинвест - 70%).
На рынке железнодорожных перевозок 1 игрок (Укрзализниця - доля 100%).
На банковком рынке 3 игрока (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк - доля 85%).
На химическом рынке 1 игрок (Ostchem - доля 100%).
На рынке фиксированной связи 1 игрок (Укртелеком - доля 95%).
На рынке строительного ритейла 1 игрок (Эпицентр - доля 80%).
На рынке продуктового ритейла 3 игрок (Фоззи, АТБ, Metro - доля 60%).
На рынке курятины 2 игрока (МХП, Агромарс - доля 90%).
На рынке кондитерских изделий 3 игрока (Рошен, АВК, Конти - доля 80%).
На рынке дистирибуции сигарет один игрок (Тедис - 100%)
На рынке с/х земли 5 средневековых феодалов (UkrLandFarming, Kernel, Агропросперис, МХП, Астарта - доля 60%).

Перечислять дальше??

Вот где "фонды будущего" - в тех странах, где зарегистрированы оффшорные собственники указанных монополий (или там, где делают закупки государственные компании из списка). Только фонды это не нашего будущего, а детей украинских олигархов и чиновников!

Гройсман Премьер уже более 3-х лет, и ничего не сделал для деолигархизации и демонополизации - концетрация экономики лишь продолжает расти! Но под выборы уж очень хочется волку укрыться овечьей шкурой, чтобы и дальше можно было стричь шерсть...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 чер, 2019 15:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:01

так порошенко же уже ушел, зачем ему какой-то там фонд чтобы бабос пилить?
dramiel87
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