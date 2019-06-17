Гройсман планує створити Фонд майбутнього, як у...

Додано: Вів 18 чер, 2019 14:56

Гройсмана после 3-х выходных просто прорвало на вранье!



Какая, блин, демонополизация?



На рынке поставок газа населению 1 игрок (Нефтегаз - доля 100%).

На рынке поставок э/э 3 игрока (Энергоатом, ДТЭК, Гидроэнерго - доля 95%).

На рынке нефти 1 игрок (Укрнафта - 90%).

На рынке ЖРС и металла 1 игрок (Метинвест - 70%).

На рынке железнодорожных перевозок 1 игрок (Укрзализниця - доля 100%).

На банковком рынке 3 игрока (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк - доля 85%).

На химическом рынке 1 игрок (Ostchem - доля 100%).

На рынке фиксированной связи 1 игрок (Укртелеком - доля 95%).

На рынке строительного ритейла 1 игрок (Эпицентр - доля 80%).

На рынке продуктового ритейла 3 игрок (Фоззи, АТБ, Metro - доля 60%).

На рынке курятины 2 игрока (МХП, Агромарс - доля 90%).

На рынке кондитерских изделий 3 игрока (Рошен, АВК, Конти - доля 80%).

На рынке дистирибуции сигарет один игрок (Тедис - 100%)

На рынке с/х земли 5 средневековых феодалов (UkrLandFarming, Kernel, Агропросперис, МХП, Астарта - доля 60%).



Перечислять дальше??



Вот где "фонды будущего" - в тех странах, где зарегистрированы оффшорные собственники указанных монополий (или там, где делают закупки государственные компании из списка). Только фонды это не нашего будущего, а детей украинских олигархов и чиновников!



Гройсман Премьер уже более 3-х лет, и ничего не сделал для деолигархизации и демонополизации - концетрация экономики лишь продолжает расти! Но под выборы уж очень хочется волку укрыться овечьей шкурой, чтобы и дальше можно было стричь шерсть...