Безопасные депозиты - миф или реальность?

Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01

Как раз Укргазу сейчас ничего не угрожает, и мониторинг там вроде как не очень дотошный

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин