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Безопасные депозиты -
миф или реальность?

Безопасные депозиты - миф или реальность?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:01

Безопасные депозиты - миф или реальность?

Всем привет!
Появилась необходимость получить выписку из банка с наличием энной суммы на депозите, но учитывая наше многообразие банков по разным регионам глаза разбегаются, а отзывы у банков на минфине имеют довольно большой разброс от "лажа" до "супер".

Хотелось бы услышать более экспертные мнения по надежности наших банков от людей, которые знают о депозитах в Украине не по фильмам и телесериалам, а на практике. Хочу отметить, что сейчас идет речь не о % ставке, а о сохранности средств, пускай даже с не самыми большими % и с возможностью пополнения депозита и возможности его досрочного закрытия.

ЗЫ: мне советовали для депозита монобанк и укргазбанк, якобы они надежные в плане что деньги не пропадут вникуда, но как человека , который с банком имел отношения только в рамках "пришла зп на карту - снялась зп с карты", меня терзают сомнения по обоим вариантам...
Востаннє редагувалось rauko_lord в Вів 18 чер, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
rauko_lord
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:57

Re: Безопасные депозиты - миф или реальность?

В каком городе проживаете, на какую сумму желаете разместить средства и клиентами каких банков являетесь?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:16

MASolomko Одесса, до 13к USD
rauko_lord
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:35

Re: Безопасные депозиты - миф или реальность?

rauko_lord,

1) в этой теме писали, что в этом году держать валюту в банке более рисковано, особенно, на длительный срок (выборы президента и в парламент, выплата валютных долгов), также там можно найти список желанных банков :D

2) если и захотите разместить средства, то в одном банке на 1 физлицо стоит размещать не более 200к грн (экв.) ибо эту сумму государство гарантирует вернуть, другими словами больше $5 (от силы $6–6,5к) размещать не стоит. Учтите, что monobank и Универсал банк — одно и тоже;

3) при больших суммах, особенно, если Вы средства заносите наличкой, то будьте готовы к допросу откуда деньги и давай доки их происхождения;

4) и ещё, если депозит открывается в отделении, то и закрытие его возможно исключительно там. Правда ещё не все банки позволяют разрывать открытые через интернет депозиты в интернет-банкинге

5) смотрите в сторону Альфа-Банк, monobank, ПриватБанк и, возможно, Конкорд. Остальное ищите в указанной теме.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:11

Укргазбанк не вызывает доверия, как по мне, но думаю, безопасно вложиться вполне реально. Сейчас буду говорить о опыте моих родителей, а не о своем. Они вкладывались тоже через Минфин, еще до выборов, им там посоветовали открыть депозит на Идея Банк. И по процентам, скажу, он сейчас один из лучших + когда оформляешься через Минфин, получаешь еще и бонус от Минфина в виде процента. Вот, думаю, этот банк неплохой. И еще, на сколько я знаю, сейчас считается хорошим Монобанк, можно еще там открыть. А вот Приват, как посоветовали, под сомнением
Milkazz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 13:01

Как раз Укргазу сейчас ничего не угрожает, и мониторинг там вроде как не очень дотошный
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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