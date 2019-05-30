До колективного позову проти Volkswagen через "дизельний скандал" долучилися 420 тисяч людей.
Дивися повний текст Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися 420 тисяч осіб.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:48
Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися...
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Дивися повний текст Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися 420 тисяч осіб.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:11
Готов принять в дар этот загрязняющий экологию автомобиль, можно на евро номерах. )
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