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Дизельний скандал: до позову
проти Volkswagen долучилися...

Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:48

Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися...

Пропонуємо до обговорення:
До колективного позову проти Volkswagen через "дизельний скандал" долучилися 420 тисяч людей.

Дивися повний текст Дизельний скандал: до позову проти Volkswagen долучилися 420 тисяч осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:11

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uapower888
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