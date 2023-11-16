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Дешевше $35 000: Volkswagen
анонсував новий електромобіль

Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34

Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen планує представити новий та доступний електромобіль у Сполучених Штатах у найближчі роки за ціною до 35 тисяч доларів.

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Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34

Через 3 - 4 года цена даже в 25000 баксов это космос , не может лушпайка гольф класса с батарейками от фонарика и двигателем от бензо пилы , стоить больше 10000 $ , пусть с заработком завода 15000 максимум , Хонда давно продаёт по 20 ке за новый enp ens , нормальный городской паркетос с кузовом и ходовой от HRV , китайцы самое дорогое ДВС И АКПП вытащили , вставили батарейки от фонарика и двигало от электро пилы , вот и результат 20 ка уже в Украине , а в Китае и того дешевле по 15 ке отдают за 10 авто , а вы 35000 дешёвый фольцваген ))) не смешите !!!!
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 19:03

reshetnikov_app ця Хонда у нас згниє за пару років, бо не оцинкована
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 22:04

Не несите бред , уже как 11 лет моей хонде ни одной ржавчины
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 22:07

А ваш китайский фольцваген id4 не згниэ ?))))))) или его не в Китае делают )))) ох уж эти сказочники
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 22:33

reshetnikov_app ви спочатку з матеріалами ознайомтеся, Хонда ens/enp/mnv виробництва Донфенг не оцинковані, а ID.4 якраз оцинкований.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 22:57

Жигуль с деревни тоже не оцинкованный до сих пор ездит и нормально )))) сколько работаю на станции не одной гнилой китайской Хонды MNV не видел , ни 5 летней ни 4 , летней ни 3 летней , не говоря о свежих ens1 и enp1 , эксперды любители )))
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:57

  reshetnikov_app написав:Через 3 - 4 года цена даже в 25000 баксов это космос , не может лушпайка гольф класса с батарейками от фонарика и двигателем от бензо пилы , стоить больше 10000 $ , пусть с заработком завода 15000 максимум , Хонда давно продаёт по 20 ке за новый enp ens , нормальный городской паркетос с кузовом и ходовой от HRV , китайцы самое дорогое ДВС И АКПП вытащили , вставили батарейки от фонарика и двигало от электро пилы , вот и результат 20 ка уже в Украине , а в Китае и того дешевле по 15 ке отдают за 10 авто , а вы 35000 дешёвый фольцваген ))) не смешите !!!!

Может стоить или не может - решает рынок. Если эти лушпайки выгребают по 25-30 тыс., то зачем производителю их продавать по 15? Но ведь никому не запрещено запустить собственное производство лушпаек и продавать их по 10 тыс. Дерзайте!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 12:25

  Gastarbaiter написав:Может стоить или не может - решает рынок. Если эти лушпайки выгребают по 25-30 тыс., то зачем производителю их продавать по 15? Но ведь никому не запрещено запустить собственное производство лушпаек и продавать их по 10 тыс. Дерзайте!

Там 15тыс за 10авто. Оптом короче, либо можете 1 купить за 30тыс, или 10шт за 15тыс(по 1,5тыс за каждую) :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11

через 3-4 роки ))) Китай вже випустить сотні нових моделей, а найдорожче у авто - батарея теж виготовляють у Китаї. От ущербні)
Mister_M
 
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