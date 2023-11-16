Volkswagen планує представити новий та доступний електромобіль у Сполучених Штатах у найближчі роки за ціною до 35 тисяч доларів.
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Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
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Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
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Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
Додано: Пон 13 лис, 2023 18:34
Через 3 - 4 года цена даже в 25000 баксов это космос , не может лушпайка гольф класса с батарейками от фонарика и двигателем от бензо пилы , стоить больше 10000 $ , пусть с заработком завода 15000 максимум , Хонда давно продаёт по 20 ке за новый enp ens , нормальный городской паркетос с кузовом и ходовой от HRV , китайцы самое дорогое ДВС И АКПП вытащили , вставили батарейки от фонарика и двигало от электро пилы , вот и результат 20 ка уже в Украине , а в Китае и того дешевле по 15 ке отдают за 10 авто , а вы 35000 дешёвый фольцваген ))) не смешите !!!!
Додано: Пон 13 лис, 2023 22:07
А ваш китайский фольцваген id4 не згниэ ?))))))) или его не в Китае делают )))) ох уж эти сказочники
Додано: Пон 13 лис, 2023 22:33
reshetnikov_app ви спочатку з матеріалами ознайомтеся, Хонда ens/enp/mnv виробництва Донфенг не оцинковані, а ID.4 якраз оцинкований.
Додано: Пон 13 лис, 2023 22:57
Жигуль с деревни тоже не оцинкованный до сих пор ездит и нормально )))) сколько работаю на станции не одной гнилой китайской Хонды MNV не видел , ни 5 летней ни 4 , летней ни 3 летней , не говоря о свежих ens1 и enp1 , эксперды любители )))
Додано: Вів 14 лис, 2023 16:57
Может стоить или не может - решает рынок. Если эти лушпайки выгребают по 25-30 тыс., то зачем производителю их продавать по 15? Но ведь никому не запрещено запустить собственное производство лушпаек и продавать их по 10 тыс. Дерзайте!
Додано: Сер 15 лис, 2023 12:25
Там 15тыс за 10авто. Оптом короче, либо можете 1 купить за 30тыс, или 10шт за 15тыс(по 1,5тыс за каждую)
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:11
через 3-4 роки ))) Китай вже випустить сотні нових моделей, а найдорожче у авто - батарея теж виготовляють у Китаї. От ущербні)
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